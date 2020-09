La nueva temporada de 'El Chiringuito' volvió más fuerte que nunca. En un tenso debate a distintas bandas, se volvió a poner en tela de juicio el estado físico de Eden Hazard y toda la polémica que rodea su presumible sobrepeso.

Tras viajar a la concentración de la selección de Bélgica y no disputar ni un solo minuto en lugar de estar en Valdebebas preparándose para el que tiene que ser su año en la 'Casa Blanca', muchos aficionados del Real Madrid han cargado contra Hazard y su dejadez.

Sin embargo, parece que es un tema que no preocupa en exceso en la cúpula merengue. Tal y como contó en exclusiva Edu Aguirre, Zidane no está intranquilo con el estado del ex del Chelsea y ha pedido calma: "A Zidane le preocupa '0' el sobrepeso de Hazard. Le ha pedido a los médicos que no haya prisa con su tobillo".

El tobillo es la principal preocupación del técnico madridista, que ha decidido delegar en los doctores la preparación de Eden: "Con Hazard no hay prisa, no se va a arriesgar nada. No ha habido una fisura ni una vuelta atrás, falta coger confianza y fuerza en el tobillo".