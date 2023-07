La operación salida de Luis Suárez de Gremio está siendo más complicada de lo esperado. El uruguayo tiene contrato hasta 2024 y de romperlo para irse al Inter de Miami debería abonar a su actual equipo alrededor de 10 millones de euros.

No obstante, el dinero no parece ser un problema. Lo que si lo es es el ambiente que se está generando en el entorno del equipo brasileño. Su entrenador, Renato Gaúcho, se mostró cansado en rueda de prensa cuando le preguntaron sobre Suárez estaría en el vital partido que enfrenta a Gremio y Flamengo este jueves.

"Cuando quiere jugar él lo entiendo y él me habla. Para el miércoles la respuesta dependerá de él y tendrá que preguntarse a sí mismo. Yo no hablo por ellos. Solo tengo una lengua y hablo por mi. Él no habla y nosotros nos quedamos aquí en medio del tiroteo".

Gaúcho no entiende la actitud del uruguayo y le avisa: "Mi respuesta es que para el miércoles quedan cuatro días. Esta telenovela terminará porque a partir del día dos, el control de la telenovela mexicana será diferente. Eso es todo lo que puedo decirles".

Estas declaraciones se producen días después de que el técnico brasileño asegurara la semana pasada que Suárez suponía "un problema para la directiva de Gremio" y calificara la operación como "telenovela mexicana".

Los rumores sobre el traspaso del ex del Barça al Inter Miami se han intensificado tras conocerse que el equipo de David Beckham ha hecho oficial la compra de una plaza de extranjero.