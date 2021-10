Erling Haaland está lesionado y su situación parece mucho más grave de lo que se esperaba. Marco Rose, entrenador del Borussia Dortmund ha explicado cómo está el delantero.

"Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente 'entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar'", ha afirmado el técnico.

"Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere", ha detallado.

Dos partidos acumula el noruego sin jugar, uno en Champions y otro en Bundesliga. Además tampoco ha estado presente en la convocatoria de Noruega.

El Dortmund sigue esperando a un Haaland que ha sido aclamado por los aficionados mientras presenciaba los partidos de su equipo desde la grada. El equipo alemán, cómo no, extraña los goles de su delantero más letal.