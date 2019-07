El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cree que "todos los caminos apuntan" al Fútbol Club Barcelona como destino de Antoine Griezmann, que anunció su deseo de iniciar un nuevo reto futbolístico al finalizar la pasada campaña.

"Todos los caminos apuntan allí, pero la verdad es que yo lo no puedo confirmar. En unos días lo sabremos", dijo Enrique Cerezo a la salida del sorteo del calendario de LaLiga para la temporada 2019/20.

El dirigente 'colchonero' dijo desconocer si Antoine Griezmann firmó con el club blaugrana en marzo pero "tendrá consecuencias" en caso de que así sea. "No me parecería normal, no sé si lo ha firmado o no y no sé si va al Barcelona", comentó.

Tampoco quiso aclarar si existe un interés real en la incorporación del lateral azulgrana Nelson Semedo, bien en la operación Griezmann o bien en un traspaso separado. "Nos interesan todos los grandes jugadores". se limitó a decir sobre el lateral portugués.

"Estamos intentando hacer un gran equipo, hemos tenido bajas y creo que las estamos cubriendo con futbolistas de gran calidad. Haremos una gran temporada", añadió.

Sobre la incorporación de João Félix a la disciplina 'colchonera', el presidente del Atlético aseveró que "cada uno trae lo que quiere traer". "Veremos si realmente vale los 126 millones, yo creo que sí que los vale", aseguró Cerezo.

"Es un fichaje bueno, magnífico. Lo querían los grandes equipos de Europa, equipos muy importantes y hemos tenido suerte de que forme parte la próxima temporada del Atlético de Madrid", apuntó el dirigente rojiblanco, quien añadió que "de momento" no va a haber nuevas incorporaciones. "Hemos hecho cuatro en tres días. ¿No es suficiente?", bromeó.