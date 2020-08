Se acabó la aventura de Luis Suárez en el Real Zaragoza. No disputará el playoff de ascenso a Primera División. Su acuerdo de cesión finalizaba este 5 de agosto y no se ha podido prolongar al menos tres semanas más, hasta que se disputaran las eliminatorias.

Y el delantero, máximo goleador del equipo, ha explotado en su despedida, calificando esta decisión de "vergüenza" y y atacando a LaLiga por "no tener respuesta ante estos imprevistos".

"En principio hoy ya todo tenía que haber acabado. Por eso, se puso esta fecha en mi contrato. Me parece una vergüenza que en la supuesta mejor liga del mundo no haya respuesta a estos imprevistos. Creo que se tenía que tener previsto toda esta situación con tiempo para que no hubiera pasado lo que me ha sucedido a mí", señala en un vídeo difundido por el club.

"Me parece una auténtica vergüenza. Creo que mis compañeros lo notarán en los playoffs porque para cualquier plantilla estar sin un jugador, se siente. Me parece una vergüenza que se presente esta situación y que las autoridades no tomen las precauciones que se tienen que tomar", expresa.

"Me duele muchísimo por mis compañeros, afición, club y toda una ciudad que se merece subir. Confío en mis compañeros en que podrán lograr el objetivo y el Real Zaragoza ascenderá a Primera", finaliza Luis Suárez, que regresa al Watford sin poder dejar al Zaragoza en Primera División.