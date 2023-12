Endrick está despuntando con sólo 16 años y ha comenzado la cuenta atrás para que se mude a Madrid. Lo hará este próximo verano. El joven brasileño ha contado en una entrevista cómo fue su infancia y cómo sus padres se sacrificaban para que él pudiera comer todos los días.

Así lo ha contado en 'The Guardian': "Nunca pasé hambre, pero mis padres sí. Ellos ayunaron por mí. Eso me dio mucha fuerza porque no quería verlos pasar por eso otra vez. No quería verlos necesitados, dándome comida y quedándose sin ella".

Sobre su carácter, reconoce que es "frío": "Mi madre y mi hermana dicen que soy frío. La gente dice que tengo un corazón de hielo y que soy muy frío en las decisiones que tomo y en lo que digo. Me divierto jugando al fútbol. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Porque si no estoy feliz, nada saldrá bien. Mi infancia no fue la que tiene todo niño, jugando siempre yendo a la escuela".

En el Real Madrid se encontará con dos compatriotas con los que ya ha compartido selección: Vinicius y Rodrygo Goes. "Son jugadores espectaculares. Siempre envían mensajes y comentan en mis fotos en Instagram. Y saber que algún día estaré con ellos es algo muy bueno...", dice el joven atacante.

Además, su padre ha relatado cómo fueron las negociaciones con el Chelsea antes de decidirse por el Real Madrid: "Recibimos una invitación de Chelsea, del dueño, y fuimos allí para ver el club y el país. Vimos a Chelsea jugar contra Arsenal y tuvimos la oportunidad de ver al entrenador, las instalaciones, los jugadores...".

"Ella nos mostró la casa en la que viviríamos, la escuela a la que asistiría Endrick, la iglesia a la que asistiríamos. Todo estaba en orden para nosotros y Chelsea. No puedo decir al 100% porque aún no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya me había mentalizado de que viviría en Londres con todo ese clima frío. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño de Chelsea se retiró del trato", cuenta.