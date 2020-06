Dice Jorge Valdano que "el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes". Y no le falta razón. Vídeos como el de Pablo, uno de los mayores aficionados del Atlético de Madrid, erizan la piel y los sentimientos.

Este joven madrileño, que sufre parálisis cerebral, ha querido rendir homenaje y dedicarle un último adiós al estadio que le "cambió la vida": el Vicente Calderón.

Tal es su pasión por la rojiblanca vertical y el fútbol que Pablo ha viajado por media Europa para disfrutar del deporte rey en directo y, como no, animar a su Atleti. Signal Induna Park, Emirates Stadium, Mestalla... hasta en San Siro estuvo el hincha colchonero, que deja estas bonitas palabras en forma de despedida.

"El Atlético de Madrid me salvó la vida":

Me llamo Pablo. Tengo 20 años y sufro parálisis cerebral. Con cuatro años pisé el Calderón por primera vez, y desde aquel dia cambiaría mi vida para siempre. Había encontrado un lugar en el mundo donde todos mis problemas pasaban a un segundo plano y desaparecían.

El Atleti me enseñó a levantarme y a enfrentarme a todos los obstáculos que la vida me iba poniendo. Valoré las cosas que tenía y aprendí a sacar lo mejor de mí en cada situación adversa.

Podría vivir lamentándome constantemente de algo que me tocó por puro azar, pero eso no es lo que me han enseñado mis padres ni el Atleti.

He aprendido a luchar y a seguir peleando por hacer mis sueños realidad.

Hoy quería dar el último adiós al estadio donde aprendí a ser fuerte, donde aprendí a creer, donde aprendí a ser humilde y valiente, siempre superándome.

Hoy querría pedirle un último deseo: que todo se solucione y volver a ser feliz viendo a mi Atleti.

Te echaré de menos, viejo amigo, tu espíritu siempre vivirá en mí.