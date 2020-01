Sergi Roberto, jugador del Barcelona, ha querido recordar a su madre en este final de año 2019 con un emotivo mensaje en redes sociales. "Te prometo que te haré sentir orgullosa del hijo y de la familia que tienes", escribió en su Twitter personal.

"Te prometo que no dejaré de luchar como tú nos has enseñado hasta el último momento. Me has dado una lección de vida siempre siendo positiva y alegre incluso en los momentos más duros. Hasta el final has estado con una sonrisa en la cara preocupándote por todos", dice Sergi.

El jugador del Barça prosigue en su escrito: "Te prometo que te haré sentir orgullosa del hijo y de la familia que tienes. Hemos disfrutado mucho contigo y sé que siempre estarás a nuestro lado. Eres la mejor madre del mundo. Te quiero mucho".

María Rosa Carciner, madre de Sergi Roberto, murió recientemente a causa del ELA que padecía desde hace más de un año.

Desde ese momento, el jugador celebra sus goles haciendo una 'L' con sus manos.