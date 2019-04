La emotiva carta de Villa en recuerdo de 'Quini': "Fui bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos"

El delantero español David Villa mostró su tristeza por el fallecimiento este martes de su paisano Enrique Castro, 'Quini', al que estará "eternamente agradecido" y al que pidió "perdón" por no conseguir "la misión imposible de ser mejor delantero" que él.

"Cuando daba mis primeros pasos en esta profesión tuve la suerte de ser bendecido por los consejos del mejor delantero español de todos los tiempos, nunca podría haber llegado donde llegué sin tu ayuda al comenzar mi carrera", remarcó Villa en un mensaje en su cuenta de 'Instagram'.

"Te estaré eternamente agradecido amigo", prosiguió el 'Guaje' "Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú y te pido perdón por no haber conseguido, pero es que eso era una misión imposible para cualquier delantero que quisiera intentarlo", subrayó.

El jugador del New York City aseguró que le van a "echar mucho de menos". "No sólo porque has sido el mejor como delantero sino porque también lo has conseguido como persona. Estoy seguro que ahí arriba te han reclamado porque en el equipo del cielo necesitan goles y se han llevado al mejor. Siempre vas a estar en mi recuerdo, Te quiero mucho Brujo. DEP", sentenció Villa.