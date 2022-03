El portero del Brentford, David Raya, es la gran novedad de la selección. Su camino hasta la élite no ha sido fácil. Ha peleado mucho para llegar a un equipo de la Premier y su abuelo siempre le ha acompañado.

Lleva en Inglaterra desde los 16 años. "He trabajado muy duro para llegar donde estoy ahora", dice el guardameta.

Ahora sonríe, pero tomar la decisión de irse a Inglaterra con 16 años fue muy dura: "Momentos de echar de menos a la familia, estar solo, no poder hacer nada...".

Pero le ha llegado el éxito gracias a su abuelo, que le ha mandado un mensaje en 'Jugones': "Cuando me dijeron que ibas a la selección, me lo dijo un amigo, me tocó la lotería. Ya me puedo morir tranquilo, eres un crack".

Raya se emociona al ver el mensaje. "Es el mejor. Verle tan contento con la edad que tiene... me emociona muchísimo", ha dicho el portero.