"El vestuario del Barcelona no se siente bien representado por esta directiva". Quim Domènech dio detalles sobre la relación entre los jugadores del Barça y la cúpula del club.

"No existe la figura del director deportivo, no hay ningún directivo que entre en el vestuario y que hable de tú a tú con los jugadores, Abidal está pero no está, Kluivert merodea por el club, pero tampoco está gustando a nadie... y el vestuario se siente desprotegido", analiza.

Compara la situación del Barcelona con la del Real Madrid, exponiendo los casos de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo como ejemplos de gestión de Florentino Pérez. "Así se ha hecho respetar en el vestuario y eso es lo que no está ocurriendo en el Barça", explica Quim Domènech.