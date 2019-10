"A mí lo que me toca es el Betis, y es algo que no puedo remediar", de esta forma expresa sus sentimientos futbolísticos Kadrian Smith ante el periodista de 'Jugones', Leandro Iglesias. Y lo hace desde Gibraltar, ni más ni menos, desvelando una curiosa historia de amor al Villamarín y terror al 'brexit' en Reino Unido.

Kadrian Smith es uno de los pocos béticos nacidos y residentes en Gibraltar. Se enamoró del Betis con cinco años tras el fichaje de Denilson, y ya su pasión se desbordó. Junto a su padre y varios amigos están muy preocupados por cómo les afectará la salida del Reino Unido de la Unión Europea en su amor incondicional por el conjunto verdiblanco. La libre circulación de bienes, personas y capitales dentro de la unión (que les excluye) perjudicaría notablemente a Kadrian y sus amigos en forma de restricciones para salir de la roca con la misma libertad que lo hacen hasta ahora. "No queremos cambiar nuestros hábitos ni nuestra pasión", dice. "No queremos entrar demasiado en política, pero tampoco quiero dejar de ver al Betis. Cuando estudiaba en Gales cogía un avión para ver al equipo. Para ir al Villamarín. No quiero imaginar que ahora, estando tan cerca, no lo pueda ver"

Nos confirmó que van a fundar la peña 'BÉTICOS CONTRA EL BREXIT', el mismo nombre con el que crearon el grupo de whatsaap en el que comentan la incertidumbre que les espera.