El mensaje de Joaquín a Luis Enrique tras no ir convocado con España: "Quillo, la percha está aquí..."

EL JUGADOR BÉTICO SE CACHONDEA

Joaquín se ha tomado con mucho cachondeo su no convocatoria con España: "No me he visto en la lista y estoy preocupado. Luis Enrique, tío, ¿dónde está mi camiseta?". El medio bético parodió la forma de dar la lista del seleccionador y vaciló con dos llamadas perdidas que tenía en el móvil.