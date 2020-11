"Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado". Este es el mensaje de Juanjo Narváez, delantero del Real Zaragoza, en sus redes sociales.

Se ha ofrecido a ayudar a las familias que más lo necesitan en estos tiempos de pandemia en el que muchas personas viven dificultades: "Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte".

"Dentro de mis posibilidades, trataré de ayudarles. Si necesitan una caja de leche, comida o lo que sea, estaré pendiente de mis redes sociales para colaborar", señala Narváez.

"No te vayas a la cama y menos tus hijos sin comer", afirma el delantero, que anotó los dos tantos del Zaragoza ante el Girona este miércoles en Segunda Disivión.

Una iniciativa que emocionó a Josep Pedrerol en 'Jugones'. "Juanjo, espectacular, espectacular", reaccionó el presentador.