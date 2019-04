Las aficiones de Inglaterra y Francia cantaron al unísono por las víctimas de Manchester y Londres

CANTADO POR TODO EL ESTADIO

El Stade de France guardó un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas del último atentado terrorista en Londres. Antes del Francia e Inglaterra, la Guardia Republicana francesa interpretó la mítica canción de Oasis "Don’t Look Back In Anger" (No mires al pasado con rencor), que fue cantado al unísono por todos los asistentes al partido.