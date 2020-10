Tras la hecatombe vivida en el estadio Alfredo Di Stéfano por parte de un Real Madrid que sucumbió ante la versatilidad, habilidad y velocidad del combinado ucraniano (con serios tintes brasileños), comenzaron los peores presagios y cábalas sobre la presente temporada blanca.

Jugadores señalados, Zidane muy tocado, miradas hacia el palco añorando fichajes... la afición madridista mostró su cara más apática y menos halagüeña con su equipo.

Sin embargo, durante 'El Chiringuito', mientras le llovían críticas al equipo del técnico francés, Josep Pedrerol se arrancó con un emotivo discurso que levantó el animo de la bancada madridista del programa.

"Hay que analizar qué pasa mañana, cómo reacciona el equipo... El ADN del Madrid es la leche. Cuando damos al Madrid por perdido, gana títulos. Que nadie dé al Madrid por enterrado", señaló el presentador, recordando la garra que siempre ha caracterizado al Real.

A su vez, Pedrerol dio la vuelta a la tortilla y apuntó la mayor "ventaja" del cuadro blanco en estos momentos: "¿Tiene LaLiga perdida?, ¿tiene la Champions perdida? El Madrid tiene una ventaja, y es que juega contra el Barça en tres días".

Tal fue la fuerza con la que espetó el discurso que Tomás Roncero se levantó de su asiento y a punto estuvo de abrazar a Josep: "Porque el coronavirus no me deja, pero me lanzaba a darte un abrazo ahora mismo".