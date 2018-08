El discurso de Pep Guardiola mencionando a su "pequeño país" con corte de mangas incluido

El documental 'All or Nothing', dedicado al título de Premier League 2017/2018 ganadoo por el Manchester City, sigue dando mucho que hablar. Esta vez tenemos otro extracto de un discurso de Pep Guardiola que no ha dejado indiferente a nadie.

"Os podéis imaginar a un recogepelotas, en su propio país, un país pequeño, recogepelotas, yendo a la Masía con trece años. Y después de jugar en el primer equipo, el que lleva en el corazón, después te conviertes en el entrenador con 37 años", dice el técnico 'blue' a sus jugadores.

Guardiola asegura que "destruyó el fútbol" con el Barça: "Y cuatro años después destrozas el fútbol. Ese soy yo, soy yo. Soy yo. Tuve el privilegio de vivir aquello, y destrocé el fútbol como vosotros habéis destrozado la Premier League. Vosotros habéis destrozado la Premier League".

"El fútbol os pertenece"

Por último, Pep manda un recado a la prensa con corte de mangas incluido: "Y la gente dice que es el equipo de Pep: "Oh, como es Pep. Derecha, izquierda, izquierda, derecha... qué bueno es. Pep es top". No, no, no... Siempre digo lo mismo, es gracias a vosotros. Claro que si lees a los medios, la conferencia de prensa y la gente cree que es el entrenador. No chicos, os pertenece a vosotros. El fútbol os pertenece a vosotros. No me pertenece a mí, os pertenece a vosotros", dice el documental de Amazon Prime Video.