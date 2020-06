El estado de forma de Leo Messi sigue dando que hablar. En 'El Chiringuito', Tomás Roncero y Lobo Carrasco mantuvieron un tenso debate sobre el papel del argentino y sus últimas actuaciones en LaLiga.

Carrasco exculpa a 'La Pulga'. "Él no es el problema", dice el que fuera exjugador culé, pero matiza: "Se ha vuelto más humano ahora mismo. Las cosas que él ha hecho con el balón antes era una locura, ahora está fallando cosas que él no ha fallado".

Y ante esta afirmación, Tomás Roncero estalló: "No es Dios. Bajad a la tierra". El tertuliano cree que los halagos le han debilitado. "Respetadle. Es víctima de lo que habéis creado, una jaula de oro. Tanto halago... Se empeñan en decir que es el mejor. Un tío tiene que ser persona, dejadle que sea humano", argumenta.

Y pone como ejemplo su edad (33 años). "La edad no perdona", señala Roncero, que ve "fecha de caducidad" para el astro argentino. "Ya no puede responder con la pelota porque ya no puede. Y tú dices que no pasa nada, el mejor, el más grande", afirma.

Y sentencia con una frase demoledora: "Y nosotros (el Real Madrid) a lo nuestro: el taconcito, Casemiro y a ganar LaLiga. Cada uno en su terreno".