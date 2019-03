El Barcelona no logra dar salida a sus descartes una temporada más

SÓLO SE HA MARCHADO TELLO AL BETIS

El Barcelona, una campaña más, está siendo incapaz de dar salida a sus jugadores transferibles y a sus futbolistas con los que no cuenta. Solo Tello se ha marchado al Betis, mientras que Vermaelen, Douglas y compañía no tienen ofertas. Arda, por quien más se espera ganar, no encuentra destino, y Mathieu estará a prueba en el Sporting de Portugal.