El Atlético quiere el VAR del Mundial: "En Rusia los árbitros se involucraban muchísimo más"

GODÍN RECALCA ESO SÍ QUE SE IMPARTE "MÁS JUSTICIA"

El Atlético no está descontento de cómo se está llevando el VAR en LaLiga pero quieren algo como lo que hubo en Rusia 2018. El hecho de que Martínez Munuera, árbitro del derbi ante el Real Madrid, no fuera a revisar la mano de Casemiro a la televisión no ha gustado a jugadores como Godín y Giménez. "Nos pareció raro que no le avisaran para volver a ver la acción", dice el 24. Lo vemos en Jugones.