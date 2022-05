Edu Aguirre entró al plató de 'El Chiringuito de Jugones' totalmente eufórico después de la nueva noche histórica que vivió el madridismo. Otra remontada en la UEFA Champions League que coloca al equipo en la final de París. De rodillas y al grito de: "¡Vamos!", arrancó el tertuliano visiblemente emocionado.

Aguirre seguía impactado por lo que acababa de ocurrir, el Real Madrid lo había vuelto a hacer. "Yo estoy ahora mismo como si me hubiera pasado un camión por encima. Bueno, diez camiones por encima. Os lo dije, os lo dije, Josep. Si llegamos vivos al segundo tiempo... lo vi en los ojos de Guardiola en el Etihad. Con el 4-3 pensó: 'les hemos dejado vivos'", señaló.

Además, quiso reivindicar el 'ADN blanco', el nunca dejar de creer y luchar hasta el final: "No es suerte, es el escudo del Real Madrid y es la Champions. Son jugadores que saben que no se pueden rendir con ese escudo. Lo que yo he visto hoy, no lo he visto en mi vida. La gente llorando. El equipo se conecta con el Bernabéu y vuelven a creer".

El tertuliano cree que este tipo de resultados son buenos para el mundo del fútbol, porque "el dinero no lo puede todo". "El Real Madrid es lo más grande que hay en el mundo. Ha ganado al PSG que es un club estado, al Chelsea que es otro club estado y al City que gasta mil millones en fichajes", indicó.

Una nueva 'noche mágica' en el Santiago Bernabéu que nunca olvidará: "No puedo ser mas feliz, es el mejor día de mi vida futbolísticamente. Es el Madrid, no hay otra explicación. Es un sentimiento tan enorme. Es acordarte de tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos. Es volver a nacer y vivir una y otra vez por el Real Madrid. Es inmortal".

Aguirre rompió a llorar recordando todo el cariño recibido por los aficionados, tanto en su llegada al estadio como después en la 'puerta 55': "El fútbol es lo más grande que hay, te hace vivir noches como esta. Y el Real Madrid también. Excepto el madridismo nadie confiaba, pero lo han vuelto a hacer. Debe ser durísimo ser antimadridista".