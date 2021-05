Menos de 24 horas después de la carcajada de Eden Hazard tras la eliminación del Real Madrid, han llegado las disculpas. Lo ha hecho el belga a través de su cuenta de Instagram con un mensaje.

"He leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y junto lucharemos en la batalla por LaLiga. ¡Hala Madrid!", ha escrito.

A la finalización del partido, Hazard saludó a sus compañeros del Chelsea y una cámara le grabó riéndose. Algo que no gustó nada al madridismo. 'Jugones' ha salido a la calle en la mañana de este jueves para comprobarlo y ha confirmado el enfado de los madridistas. Y no han sido los únicos.

Anoche en 'El Chiringuito' todos los tertulianos fueron muy duros con su actitud, y en especial Josep Pedrerol. "Es un jugador transferible", llegó a afirmar el presentador.