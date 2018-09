Duro encontronazo de Isco con un periodista: "Yo a ti no te voy a contestar"

Isco fue el jugador de la Selección que compareció ante los medios este jueves. El malagueño respondió de manera normal a todas las preguntas, pero hubo una que no llegó a responder.

Un periodista le preguntó si cree que, cuando el rival se cierra, hace más daño recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo. La respuesta de Isco fue contundente.

"Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final, diga lo que diga, vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico. Te voy a dejar que sigas esa línea en la que estás escribiendo y que intentes molestar lo menos posible a la Selección, porque al final esto es de todos. Nosotros estamos en el campo pero necesitamos ayuda de fuera, no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente porque al final no ayuda", explicó Isco.