La derrota por cero goles a cuatro ante el eterno rival en el Bernabéu ha dejado muy tocados a los seguidores del Real Madrid. La afición blanca no entiende el juego del equipo y recrimina a ciertos jugadores que no estén al nivel al que deberían.

Edu Aguirre reflexionó en 'el Chiringuito' sobre la complicada situación actual del Madrid: "Han sido las últimas cinco horas más raras de mi vida... Estoy muy perdido con este Madrid. En el minuto sesenta el equipo se cae pero no he visto una falta de actitud".

El colaborador también se mostró muy crítico con que nadie del Real Madrid saliera a dar la cara tras el partido: "No me gusta que nadie haya dado la cara en zona mixta, no me gusta que no haya líderes en el vestuario".

Por último, Edu Aguirre se rindió al Barça y a su juego: "Son muy buenos. Son niños que tienen hambre y que juegan muy bien. Enhorabuena al Barça porque ha merecido ganar".