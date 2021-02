Carlos Bianchi, histórico delantero argentino del fútbol francés y mítico entrenador de Boca Juniors, ha realizado unas polémicas declaraciones acerca del rendimiento del FC Barcelona durante la presente temporada.

En una entrevista al medio galo 'Le Parisien', el exfutbolista de Stade de Reims y PSG no ha dudado en criticar el curso de los de Ronald Koeman, haciendo hincapié en la contundente derrota de Champions ante el conjunto parisino en el Camp Nou (1-4).

"No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en LaLiga. Son terceros, a cinco del Atlético, que viene de perder también en Champions contra el Chelsea. No tienen un gran campeonato esta temporada. El PSG hizo un gran partido, si, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi. ¡La defensa! Mbappé contra Dest, que apenas es internacional. Luego, ¿es Lenglet un gran central?... Piqué llevaba tres meses sin jugar. En el partido de vuelta, si sale el mismo partido, el PSG puede meter cinco o seis", afirma tajante Bianchi.

Además, el extécnico xeneize, campeón de cuatro Copas Libertadores, ha asegurado que este año el conjunto de Mauricio Pocchettino volverá a llegar a la final de Liga de Campeones. Incluso ha llegado a firmar una final entre el conjunto galo y el Manchester City de Pep Guardiola.

"Cuando empezó la temporada pasada, le dije a Al-Khelaifi que veía una final PSG-Manchester City. Allí llegó el PSG y no el City. Si no se encuentran antes, creo que será la final de 2021." apuesta el argentino.