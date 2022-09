Cabreo máximo en el Atlético por el arbitraje sufrido ante la Real Sociedad. Los motivos, tres. El primero, el tanto anulado a Morata por mano de Joao Félix. El segundo, la no revisión del gol de la Real Sociedad en una jugada, a su entender, "similar". Y el tercero, sobre todo el tercero, por la no aplicación de la ley de la ventaja en una jugada que terminó en gol de ángel Correa.

Tomas Reñones, leyenda del club y actual directivo del club, se despachó contra el arbitraje sufrido en el duelo contra los vascos en San Sebastián.

"Los árbitros pueden tener días malos. En esta ocasión no fue así, porque el día fue muy malo. Hay un sentir de gran decepción", comenzó.

Y prosigue: "Se han visto criterios diferentes. Se nos da una charla y luego lo que pasa es algo muy diferente. Anulan un gol porque a Joao le da en el brazo y luego hay una jugada similar de la Real que remata y le da en la mano. Es gol, y el VAR no entra. No entiendo".

"Nos gastamos fortunas en el VAR y luego los criterios siguen siendo personales", afirma.

Reñones pone el foco en la acción final del gol de Correa que no valió por la no aplicación de la ley de la ventaja: "En una jugada que se puede hacer gol es el colegiado quien no deja continuarla. La corta antes de tiempo. Es un despropósito continuado".

"El criterio es el de dejar acabar las jugadas. Y esto no es un sentir mío. Es un sentir general, del vestuario, del club... Están indignados con el trato que se nos ha dado", sentencia.

El Atlético logró un empate ante la Real Sociedad en un partido en el que los rojiblancos se adelantaron con gol de Morata. Sadiq, en la segunda parte, igualó el encuentro.