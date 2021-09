Pedro Rodríguez, exjugador del Barça, hizo historia al dejar la Roma para jugar en la Lazio. Los dos clubes de la capital de Italia son más que rivales, y el canario cambió uno por otro para reencontrarse con la felicidad y con la mejor versión de sí mismo.

Y es que su etapa de 'giallorossi' no fue todo lo que él quiso que fuese, pasando por momentos tremendamente complicados a nivel personal y deportivo.

"Me dejaron fuera del equipo. Ninguno de los entrenadores me hablaba... No sabía nada de todo esto", afirma.

Ahora, eso sí, ya piensa en la Lazio, club al que llegó de la mano de Maurizio Sarri.

"Me di cuenta al hablar con él de que la Lazio era una gran ocasión. Ningún jugador se ha ido de la Roma a la Lazio desde hace mucho, pero estoy contento", afirma.

Y es que todos sus esfuerzos están con su nuevo club: "La Roma es el pasado. Ahora quiero ayudar a la Lazio y a mis compañeros".