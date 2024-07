Un duelo entre España y Francia no es cualquier cosa. Y más en unas semifinales de la Eurocopa. Kylian Mbappé contra un equipo, el de Luis de la Fuente, que se ha convertido en la revelación del campeonato. El que mejor juega, el que más ataca... y uno de los grandes favoritos en este instante.

Pero en la selección de Didier Deschamps sobrevuela una duda por encima de todo: ¿Qué le ocurre a Kylian? Desde que se vio forzado a jugar con máscara por su durísimo golpe en la nariz, no es el mismo. No se encuentra en el campo. Ya dijo que le perjudicaba la visión. Contra Portugal, en cuartos, fue sustituido en la prórroga y no participó en la tanda de penaltis.

Pero fiarse de Kylian es una temeridad. Porque el galo ha demostrado de sobra que no necesita su mejor estado de forma para aparecer. Y seguro que lo hará este noche (21 horas) en el imponente Allianz Arena, el feudo del Bayern de Múnich.

Y para detener a Kylian, la selección no contará con su mejor zaguero: el sancionado Dani Carvajal. Tampoco Le Normand ni Pedri. Jesús Navas, Nacho y Dani Olmo serán los sustitutos.

Tres caras nuevas, pero un estilo innegociable. El de ser protagonista, sí, pero renunciando si es necesario a la posesión. Eso es lo que ha aportado Luis de la Fuente. Mucho ha cambiado el equipo desde que se marchara Luis Enrique. El balón ya no es tan protagonista y sí lo son las carreras de Nico Williams y de Lamine Yamal.

Un equipo muy vertical. Sin duda el que más ha atacado en lo que llevamos de Eurocopa. Pero a Francia no le preocupa esta situación. Los de Deschamps se sienten cómodos esperando, defendiendo... y buscando sus oportunidades a la contra con las carreras del mencionado Mbappé y del anárquico Ousmane Dembélé.

El último duelo entre España y Francia se produjo en la Nations League de 2021. Allí estaban Mbappé y Karim Benzema. Los galos se llevaron el título en una noche muy polémica con gol en fuera de juego del primero. Una acción que seguro no ha olvidado nadie en el equipo español.