El fan número 1 de la selección española se encuentra en una situación delicada a raíz de las nefastas consecuencias que está implicando la crisis del coronavirus. Manolo 'el del bombo' tiene un bar en los aledaños de Mestalla donde, los días de partido, se congregan un gran número de personas.

Al estar paralizada la competición y aún sin hacerse efectiva la fase 1 en Valencia, Manolo se encuentra en un momento crítico: "He perdido mucho dinero estos últimos meses por no poder abrir. Estoy sin ingresos porque el bar está cerrado, con 800€ de pensión y 420 de hipoteca".

"Voy a tener que vender el bombo para poder comer, siempre he dicho que jamás lo vendería pero en algunas ocasiones me han ofrecido dinero por él y podría subastarlo...no sé qué haré", explicó Manolo en 'CV Radio'.

"Por favor, pido ayuda a todos: prensa, equipos aficionados... Con los partidos a puerta cerrada no sé si podré abrirlo", zanjó el histórico aficionado de la Selección.