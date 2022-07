Cristiano Ronaldo, según 'The Times', habría tomado la decisión de dejar el Manchester United. El luso quiere jugar la Champions League, algo que no sucederá en Old Trafford, y ha pedido al club que, si llega una buena oferta, la escuchen.

Eso es algo que ha sorprendido a propios y a extraños en las islas. Y que ha hecho que muchos reaccionen a la idea del portugués de dejar un Manchester United al que regresó el pasado año a pesar de contar, quizá, con una oferta del Manchester City para enrolarse en sus filas.

Tal ha sido el caso que dos leyendas de la Premier League, como son Jamie Carragher, ex del Liverpool, y Gary Neville, ex del Manchester United, se hayan enzarzado en redes sociales por la decisión del luso.

"La solicitud de transferencia acaba con la idea de que rechazó al Manchester City por su amor al United. Ronaldo hizo lo que pensé que haría, marcar goles y empeorar al equipo", afirmó Carragher.

No gustó mucho eso a Neville, que respondió con contundencia al mensaje de Carragher sobre el United y el City.

"Puede rechazar al City porque le gusta mas el Man U, y también puede querer irse este verano. Ya se fue antes. Disfruta de la noche, y de tu corto período de éxito", dijo Neville.

Carragher, claro está, respondió y la cosa se fue 'animando': "¡El City no lo quería, payaso, eres el mismo tipo que decía que era como si Elvis hubiese llegado a Manchester! Elvis ha dejado el edificio".

La sentencia la puso Neville, parafraseando un tema del rey del rock: "Little less conversation".