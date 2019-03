Zidane: "Es verdad que Isco juega muy poco en Champions"

Afición

Siempre tenemos un jugador más con la afición. Queremos que estén con nosotros a tope como siempre lo hacen. Es siempre un plus tener esta afición en el Bernabéu y más en estos partidos de Champions.

La baja de Bale

Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo. Después de su lesión, volvió contento pero tiene alguna molestia que le impide estar bien. Espero que no sea nada y que vuelva en pocos días. Contra el Bayern no va a estar porque no queremos arriesgar. Se merece estar con nosotros.

Cómo afrontar el partido contra el Bayern

Estamos preparados todos, lo afrontamos como cualquier otro.

¿Quién sustituirá a Bale?

Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal y tengo que elegir. Tengo más dificultad para hacer el equipo pero mejor así.

Cómo espera al Bayern

No sé, tenemos que hacer una gran actuación. Como siempre, nosotros no vamos a especular. El Bayern no cambia mucho, aunque sea fuera de casa.

Los pocos minutos de Isco en Champions

No hay una explicación, es una casualidad. Cuando veas las estadísticas, es fuerte para él, es poco. Pero tenemos muchos partidos importantes y vamos a ver lo que pasará mañana.

Qué cambia Lewandowski y las tarjetas de Ramos y Nacho

No podemos evitar las tarjetas, eso está ahí. Sobre Lewandowski, es un plus para el Bayern. Sé que su equipo es bueno en todas las líneas, y nosotros tenemos que estar preparados.

¿Bale llega al Clásico?

Espero que pueda estar con nosotros pero no lo aseguro. Es el día a día el que lo va a decir.

¿Qué más preocupa del Bayern?

No hay uno más fuerte que otro. Son un conjunto. Sabemos que ellos pueden hacer daño de muchas maneras al rival, pero como todos los equipos tiene sus defectos, y tenemos que intentar hacer nuestro juego. Se va a decidir por los pequeños detalles.

El secreto de la alineación

Nosotros preparamos cosas y la clave de mañana es hacer lo posible por ganar. Lo demás lo hablamos con los jugadores.

La renovación de Isco, ¿ha hablado con él?

No he hablado con él.

Su futuro después de la victoria en Múnich

Nada tampoco. Vivo el día a día.

¿Jugará James?

Está en mi mente todos los días, como todos los jugadores. Él juega menos porque tengo que tomar decisiones, pero no cambia nada de lo que pienso de él. Quiero mucho a todos los jugadores.

Las críticas a Benzema

Todos tienen mucha personalidad y van a seguir adelante. Saben que tienen un objetivo y están concentrados. Es magnífico tener a unos jugadores así. Les admiro y les quiero mucho, soy un entrenador muy feliz.

Casemiro: "Tenemos claro lo que vamos a hacer"

Casemiro, se ha ofrecido a jugar "de central o de portero" si así lo requieren los problemas de bajas, ya que él quiere "jugar siempre y ayudar a vencer", al tiempo que ha avisado de que "la eliminatoria no está hecha" porque el Bayern Múnich "es muy peligroso".

"Claro que quiero jugar. Me da igual de central o de portero, yo quiero jugar siempre y ayudar a vencer. Claro que me siento más de cómodo jugando de mediocentro, pero si el 'mister' me necesita estoy aquí para ayudar", explicó en rueda de prensa Casemiro, preguntado por las lesiones de Varane y Pepe y la posible sanción de Sergio Ramos.

"No afecta. Son jugadores muy importantes y hay que tener cuidado, pero tenemos una gran plantilla", aclaró el brasileño, convencido de que su equipo lo tiene "todo para hacer un gran partido" este martes, cuando recibirá al Bayern con la ventaja que le otorga la victoria en la ida (1-2).

"Tenemos muchas ganas de jugar y tenemos claro lo que vamos a hacer. Hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está hecha y el Bayern es muy peligroso, con jugadores de mucha calidad. Tenemos un buen resultado pero vamos a seguir a lo nuestro y a intentar ganar", analizó. "Lewandowski es un gran jugador, pero el Bayern tiene jugadores de mucha calidad".

Además, el internacional brasileño explicó cómo se tomaron en su equipo el atentado contra el autobús del Borussia Dortmund de la semana pasada. "Estábamos tan concentrados en el partido que ni siquiera lo pensamos. Está claro que el Real Madrid tiene una seguridad excepcional con grandes profesionales. Estábamos tan centrados en lo que íbamos a hacer que no nos afectó", recordó.