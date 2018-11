Luis Enrique: "¿De Gea? Las críticas a un jugador son injustas, el portero no falla si el balón no llega ahí"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este sábado que "jamás" hará "un juicio público" a sus jugadores pese a derrotas como la encajada recientemente ante Croacia (3-2) en la Liga de Naciones, cuya resaca trajo varias críticas hacia la actuación del portero David de Gea.

"Ponerme a enjuiciar a un jugador, de manera individual, sería muy fácil; pero no se trata de eso. Lo que hay es un trabajo individual de análisis. Jamás haré un juicio público hacia ninguno de mis jugadores. El primer responsable de que un equipo no funcione es el entrenador", afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al amistoso ante Bosnia, en el Estadio de Gran Canaria.

"Lo que es, no curioso, pero sí siempre peculiar, es todo lo que significan las críticas. Es lógico y hay que aceptarlas, pero cuando van personalizadas hacia un solo jugador, resulta cuanto menos un poco curioso. Las críticas deben ser para todos los que participaron, y sobre todo para el entrenador", opinó.

"Cuando son generalizadas hacia una sola persona, yo las considero muy injustas porque esto es un deporte colectivo. Pero hay que aceptar que pueda gustar más o menos tu trabajo", indicó el seleccionador, que no aclaró si De Gea será suplente contra los bosnios. "Mis actos hablarán más que mis palabras", dijo al respecto.

Además, Luis Enrique describió como "evidente" que De Gea "en la selección española juega diferente a como juega en el Manchester United", club donde ha rendido a gran nivel las últimas temporadas. "Pero yo defiendo a mi equipo a muerte. Hasta el último día que sea seleccionador, defenderé a mis jugadores", insistió.

"Eso es la vida profesional del futbolista, del entrenador... y de todos los que nos dedicamos a trabajos en los que hay una exposición pública. El que no sepa convivir con eso, está muy lejos de una carrera longeva en esta profesión. Hay que analizarlo para mejorar, ése es el único camino que hay", agregó.

Por otra parte, valoró el estado anímico tras caer frente a Croacia. "El equipo está bien. Ayer pudimos entrenar y analizar un poco con ellos lo que fue ese partido. El equipo está bien, con moral y con ganas de darle la vuelta a esto en el siguiente partido", aseveró.

"Es cierto que hasta marzo no volveremos a juntarnos, pero para mí es una prueba más que interesante por el hecho de ver a jugadores que quizás no han tenido muchos partidos y poder verlos en un ambiente de selección", reiteró.

Mientras, restó importancia a que Sergio Ramos se ausentase de esta cita ante Bosnia. "Lo que es raro es que siempre nos rodee la polémica... El llegó con molestias en el aductor, que incluso nos hicieron plantearnos que no jugara contra Croacia. Pero jugó, y jugó bien, y gracias a dios no se lesionó. No tiene ningún sentido jugar un partido amistoso, ahora está a las órdenes de su club y nada más", explicó.

Pese a esa baja, 'Lucho' negó estar "en la búsqueda de nada" estrambótico para la línea de centrales. "Estoy en la búsqueda de encontrar un equipo, 23 jugadores, y el rendimiento de cada uno indicará quiénes van a jugar más o menos", afirmó.

"Esta selección ha cambiado. El gran número de jugadores y la juventud de la mayoría de ellos hace que se pueda vislumbrar eso claramente. Por eso cada partido se convierte en oportunidades para ellos y de verlos en ambiente internacional, ver si se adaptan a jugar en la selección", puntualizó.

Así, fue rotundo con respecto a sus futuros planes en defensa. "Dudo que acabe encontrando una línea defensiva de cuatro y juegue siempre con ellos; porque el día que falten el '1' y el '2'... ¿qué hago, me pongo a rezar?", reflexionó Luis Enrique.

Por último, no replicó a Dejan Lovren, que había llamado "banda de cobardes" a los futbolistas de la 'Roja' después de ese 3-2 en la quinta jornada de la Liga de Naciones. "No he leído nada de Lovren. Son declaraciones que se desprestigian por sí solas. Allá cada uno con sus declaraciones", espetó el seleccionador.