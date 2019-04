Cristiano firma su renovación hasta 2021: "No es mi último contrato, quiero jugar hasta los 41 años"

EL PORTUGUÉS FIRMA SU AMPLIACIÓN DE CONTRATO CON EL REAL MADRID

El delantero del Real Madrid reconoció que "quiere seguir haciendo historia en el mejor club del mundo". Cristiano, que firmó su renovación con el Real Madrid hasta junio de 2021, aseguró que la temporada pasada fue "de ensueño" y que no se obsesiona con el Balón de Oro: "Yo no voto, estoy tranquilo. No vivo obsesionado".