Cada vez que habla Maradona es noticia. El pasado martes habló para los microfonos de 'TyC Sports' donde dio su opinión sobre la actualidad del mundo del fútbol y donde ensalzó la figura de Alfredo di Stefano. También tuvo palabras hacia el brasileño Pelé, al que cree que sus amigos le ayudaron a exaltar su nombre en el planeta fútbol.

"Creo que el mejor fue Di Stefano, fue superior a todos, incluso a mí. Pelé no quiso reconocer a Di Stefano. Los amigos de Pelé le inventaron un trofeo como la leyenda viviente del fútbol. A Pelé le gané hasta en Río por ser el mejor de la historia", comentaba Maradona.

También tuvo tiempo de hablar sobre su experiencia como futbolista, tratando temas como los compañeros con quien compartió vestuario, y las camisetas que intercambió con algunos rivales: "Las mejores camisetas que cambié fueron con Gullit y Van Basten en el Milan. El jugador con el que hice la mejor dupla fue Careca".

Por último, habló sobre los balones de oro que tendría si jugase actualmente y sobre la forma que tiene su compatriota Leo Messi de tirar las faltas: "Yo le dije cómo tenía que meter el pie, pero todo es mérito de él. La clava. Yo no me enfrentaría con Messi jamás. Yo no lo critico a Messi, el pibe viene, juega, no canta el himno y dicen que es catalán. Yo soy amigo de Leo". "Creo que tendría muchos balones de oro, pero lo de Messi es superlativo".