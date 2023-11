Un gol y una asistencia en el último partido de la selección española frente a Georgia. A dos goles y dos asistencias en igualar los registros de la temporada pasada en el FC Barcelona con 30 partidos menos. Ferran Torres se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera deportiva. Una de las claves de este éxito fue el cambio de mentalidad que tuvo gracias a referentes como Ilia Topuria, uno de los deportistas del momento. Lo comentó en el podcast 'The Wild Project'.

Ferran fue a visitarle a la preparación de uno de sus combates, y se sorprendió de cómo se preparaba mentalmente. "En todo momento su círculo le hacían ver que era el mejor", dijo.

Pero sobre todo lo que más le hizo cambiar fue una frase del propio Topuria: "Estuve hablando con él, y al preguntarle por cómo veía el próximo combate me dijo: 'del primer round no pasa'".

Una frase que le hizo mantener conversaciones interiores: "Me decía que quería ser como él. Quiero ser indestructible. Al final de tanto repetírtelo te lo acabas creyendo".

La clave para ese cambio de mentalidad que ha dado este verano se la dio su psicólogo: "Me dice que tengo el don de que soy muy sensible, entonces tengo mucha capacidad para congestionarme a mi mismo. Tanto para bien como para mal. También he estado mal porque soy muy sensible. Todavía tengo pensamientos intrusivos, pero en ese momento como me dijo Ilia, lo contrarresto con tres pensamientos buenos".

"¿Irte al Barça? No puedo decirte que no"

Otro de los temas que trató en el podcast de Jordi Wild fue su fichaje por el Barça. Destaca "la insistencia que tenía Xavi en que fuera allí, estaba seguro de que ayudaría al equipo".

Pero Xavi no fue el único entrenador que le empujó a unirse a las filas del cuadro azulgrana. Pep Guardiola, su entrenador en el momento de decidir si partir a Barcelona, le dejó vía libre para marcharse del conjunto 'cityzen': "Pep me dijo: '¿Barça? Simplemente no puedo decirte que no. Es mi Barça. Mi Barça. Mientras los clubes estén de acuerdo, puedes irte. El Barça es el Barça'", señaló Ferran.