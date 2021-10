Después de que el libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas' destapase insultos y abusos continuados de Ignacio Quereda, exentrenador de la selección femenina de fútbol, a las jugadoras del combinado nacional durante décadas, 'Informe +' ha sacado a la luz nuevos lamentables episodios.

En el documental 'Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección' se desvelan vejaciones del antiguo seleccionador tales como "Tú lo que necesitas es un macho", "a ver si te cuidas, que estás gorda" o "vaya plaza de toros que tienes...".

En el cargo durante 28 años y sin ganar ni un solo título de 1988 a 2015, las futbolistas le definen como una persona "muy fría y muy arisca". "Cuando se le ponía una chica aquí, a por ella. Y siempre eran las mismas", añaden en el adelanto del citado documental.

"Había un error, había un grito. Había una mala colocación, había un grito. Él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo. Le gustaba humillar a la gente delante de otras personas", explican.

A su vez, una jugadora ha señalado que "le levantaba la camiseta" para comprobar si llevaba un piercing y que, dado el caso, le regañaba de malas maneras.

"'¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más'", apunta la jugadora.