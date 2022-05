Las nuevas reglas del balón de oro demostraron no ser las mejores amigas de Cristobal Soria. Durante un intenso debate sobre el posible ganador del balón de oro en 'El Chiringuito de Jugones', las nuevas normas jugaron una mala pasada al tertuliano, que despertó las risas entre todos sus compañeros del plató, protagonizando un divertido momento.

El 'Lobo' Carrasco dio sus impresiones acerca de quién merece llevarse el galardón, pero Soria no estaba de acuerdo y trató de rebatirle. "Perdóname 'Lobo', pero yo en este caso, hasta la fecha de hoy, yo creo que el balón de oro va a depender de lo que pase en Qatar, por lo que yo sacaría de la ecuación...", comenzó el tertuliano.

Pero Soria ni siquiera pudo terminar la frase, ya que tanto el propio Carrasco como José Luis Sánchez le reclamaron: "No, en Qatar no, hay que saberse las reglas Soria", a lo que Edu Aguirre apuntilló: "Llevas una hora sin hablar...". Y en ese momento todos sus compañeros del plató se arrancaron con una tremenda ovación dirigida hacia el sevillano.

Entre aplausos y risas, todos los tertulianos se pusieron en pie, incluidos los que se encontraban en la grada. "¡Grande!", "¡Sí señor!", "¡Vamos!", "¡Enhorabuena!", son algunos de los gritos que dedicaron irónicamente a Soria. Por si fuera esto fuera poco, tampoco dudaron a la hora de alabar al tertuliano al cántico de: "Cristóbal, Cristóbal...".

Soria tomó la palabra y trató de justificar el comportamiento de sus compañeros, apuntando directamente a Kylian Mbappé como responsable. "No, ¿sabes qué pasa? Esto solo es la hemorragia tan grande que ha abierto Kylian Mbappé a todos los gurús del madridismo", apuntó. Esto provocó que todos en plató volvieran a levantarse y gritaran: "¡Grande Soria!".

"Desde agosto de 2021 hasta el 21 de mayo del presente año, el 2022, a las 15:00 horas, en este plató se ha dicho que Mbappé era el mejor jugador del mundo. Y para mí, a día de hoy, Mbappé es el mejor jugador del mundo", sentenció el sevillano dirigiéndose a todos aquellos que le habían 'vacilado' por su desconocimiento acerca de las nuevas reglas.