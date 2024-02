Lucy Bronze ha concedido una entrevista en 'The Telegraph'. La futbolista inglesa, jugadora del Barça, se ha sincerado sobre un hecho que hizo que necesitase de ayuda psicológica para poder salir del túnel en el que se encontraba.

Fue cuando tenía 17 años. Fue en 2009. Fue el perder a su amigo de la infancia. En un accidente de tráfico, Sam Gattens murió. Bronze, concentrada con la selección de Inglaterra, no acudió a su funeral.

"Es lo único de lo que me arrepiento en el fútbol. Me perdí el funeral de mi mejor amigo por ir con Inglaterra", afirma.

Y semanas después, lesión tras lesión: "No podía correr. No importaba lo que hiciera. Mi rodilla no funcionaba. Fue a un psicólogo deportivo y al final comencé a hablar de él. '¿Sientes que mereces estar lesionada un año porque te perdiste su funeral, ganaste con Inglaterra y él murió?' Ahí me derrumbé".

"Me lo perdí... y recibo lo que merezco"

"Pensé que fue porque me lo perdí estoy recibiendo lo que merezco. Merecía estar lesionada. Cuando te arrepientes de una cosa y te sucede algo malo... Me dijeron que mi lesión no era por eso. Eso siempre estuvo en mi cabeza. Su muerte fue lo peor que pudo haber pasado. Jugando le rindo homenaje", dice.

Y sigue: "Siempre me dijeron que no iba a triunfar, que no era lo bastante buena. No me gustaba. Llegué a pensar en dejar Inglaterra".

"Sabía que no me encontrarían"

Luego, 2019 en las semifinales ante EEUU en el Mundial de Francia: "Lo sentí más porque fue en Lyon. Todos los días, mientras caminaba por el estadio, seguía con recuerdos y pesadillas de ese partido. Conozco muy bien el estadio. Sabía dónde ir y que nadie supiera que estás allí. Me senté tras unas cortinas porque sabía que no me encontrarían".

"Entonces vino el psicólogo. Le dije que me dejara. Fue muy complicado porque ese recuerdo estuvo ahí cada día. Puede que no lo haya superado", sentencia.

Lucy Bronze, de 32 años, es pieza clave del Barça y de la selección de Inglaterra. La futbolista, que ha jugado en varios de los clubes más importantes de Europa, es de las mejores laterales del mundo.