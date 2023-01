Didier Deschamps, seleccionador francés, ha vuelto a hablar sobre la final del Mundial de Qatar en la que su selección cayó en penaltis ante Argentina. Y en esta ocasión lo hizo para señalar el bajo rendimiento de algunos de sus futbolistas.

El recientemente renovado Deschamps utilizó la rueda de prensa de la federación francesa para acusar el bajo rendimiento de alguno de sus futbolistas: "No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así".

Aunque no mencionó nombres, dos jugadores parecen bastante claros: Olivier Giroud y Ousmane Dembelé. Ambos atacantes fueron sustituidos en el minuto 41, antes de finalizar la primera parte.

"No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora. Remontamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque ellos también tenían el defecto de tener finales mucho más difíciles. Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego", concluyó Deschamps.