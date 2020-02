Dele Alli, futbolista del Tottenham Hotspur de José Mourinho, compartió un vídeo en su cuenta de Snapchat. En él, se veía al jugador con una mascarilla puesta en la cara enfocando a un ciudadano asiático.

"¿Corona qué?", ponía en el mensaje que acompañaba al vídeo. En la segunda parte, Alli seguía bromeando con el coronavirus, que ya ha causado la muerte a más de 700 personas.

"Este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme", comentaba mientras enfocaba a un jabón para lavarse las manos.

Después del aluvión de críticas recibidas, Dele Alli borró el vídeo de su cuenta de Snapchat y publicó un nuevo vídeo, esta vez en Weibo (popular red social en China), para pedir disculpas.

"Quiero disculparme por el vídeo que compartí en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo borré. No es algo con lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones a todos en China", afirma Alli.