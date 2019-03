Del Bosque guarda silencio sobre Villar: "No tengo nada que decir"

EL SALMANTINO PUSO EN SU DÍA LA MANO EN EL FUEGO POR ÉL

Vicente del Bosque, exseleccionador de España y amigo de Ángel María Villar, no ha querido hacer declaraciones tras conocerse la entrada en prisión del presidente de la RFEF. "No tengo nada que decir, yo me he dedicado al fútbol", comentó. Lo vemos en Jugones.