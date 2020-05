A sus 39 años, a pocos meses de cumplir los 40, Dani Güiza ha renovado su contrato por una temporada con el Atlético Sanluqueño de Segunda B.

Atiende a 'Jugones' en la playa, con una mascarilla decorada con una imagen suya. "Este soy yo", dice emocionado. La imagen es de la celebración de su primer gol en la Eurocopa 2008 ante Grecia.

Él, que seguirá jugando al fútbol al menos un año más, cree que se debería parar en esta situación provocada por la Covid-19. "No volvería a jugar", afirma.

"Pienso que hay que parar porque primero está la salud de la familia. No me puedo ni acercar a mis padres. Es duro no poder abrazar a tu familia en por esta situación", expresa.

"Lo primordial es que esto termine y ya volveremos a jugar al fútbol más tranquilos con público y todo. No hay que tener prisa", sentencia el que fuera campeón de Europa en 2008 con la selección española.