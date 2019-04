Dani Alves: "Estoy eternamente agradecido por haber formado parte del Sevilla"

El lateral de la Juventus de Turín Dani Alves ha asegurado que su equipo saldrá "a ganar el partido" en la quinta jornada de la Liga de Campeones contra el Sevilla FC, advirtiendo que deberán tomar "riesgos" para arrebatarles a los hispalenses la primera plaza del Grupo H.

"Se verá una Juve que va por el partido desde el primer momento. Pienso que los equipos grandes son en esos momentos en los que se dice de su grandeza, no temen a lo que va a suceder, sino que salen al campo únicamente pensando en ganar el partido y en obtener la clasificación", declaró el brasileño en la rueda de prensa previa.

Sin especular

"No saldrá una Juve a especular, saldrá una Juve a ganar el partido", insistió Alves, que no dudó en mostrar sus ganas de asaltar la que fue su casa durante seis temporadas. Para ello, el exsevillista manifestó su plan de asumir "riesgos".

"Nuestra experiencia nos dice que si no arriesgas no ganas. Es la dificultad que quizá estoy teniendo en Italia en este momento, por el hecho de que mi fútbol es complicado de entender. Mi fútbol es con riesgos, porque así fue toda mi vida", indicó. Por otra parte, el internacional con Brasil asintió que su sensación "siempre es positiva" al regresar al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Recuerdos del Sevilla

"Te pasa la película de lo vivido aquí. Estoy eternamente agradecido por haber formado parte de este club. Dejé una buena cantidad para que el club siguiera creciendo", admitió, además de reconocer su gusto por que el Sevilla esté "en un gran momento de forma".

"Nos gusta jugar ante equipos que están en su mejor momento, tiene más mérito lograr una victoria así. No me extraña que el Sevilla FC siga creciendo, ficha a grandes entrenadores y jugadores, eso te lleva a crecer como club y como equipo. Cuando las cosas se hacen bien, no hay sorpresas", finalizó, elogiando a la entidad de Nervión.