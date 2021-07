Paul Pogba ha sido el invitado sorpresa de 'El Chiringuito'. El futbolista francés ha mantenido una interesante conversación con Josep Pedrerol mientras se encontraba viajando en un avión para ver a su familia. El mediocentro del Manchester United contestó a algunas preguntas tras ser eliminado recientemente de la Eurocopa por Suiza. Una situación de tristeza para Pogba, que le servirá de aprendizaje para el futuro.

"Estamos triste porque sabíamos que podíamos pasar. Fue culpa nuestra que no pasamos. Fue un partido muy emocionante. Me voy a acordar de este partido. Es una lección para todos. Para mí, para el equipo, para todos. Hay que seguir adelante", afirma Pogba, que ensalza a Mbappé al ser preguntado por si tuvo la culpa de la eliminación.

"No, claro que no fue culpable. Sabemos que cuando tenemos grandes jugadores esperamos grandes cosas. Todo el mundo espera que marque cinco goles y sea el pichichi del europeo. Pero hizo su trabajo, creó ocasiones, dio todo en el campo. Él es un grande. Esto es una lección para el también. Va a crecer y va a volver como nunca. Él no es el culpable, sino que lo somos todos. Todos estamos en el mismo barco. Así es el fútbol, a veces lindo y a veces feo. Pero vamos a volver más fuertes", aseguró el mediocentro.

De haber pasado de ronda Francia se hubiese enfrentado a España en cuartos. Algo que Pogba deseaba. "Yo también tenia ganas. Esperemos que en otra ocasión", contesta Paul tras ser preguntado por Pedrerol por la posibilidad de haberse cruzado con el combinado de Luis Enrique.

Aprovechando la presencia de su hermano en 'El Chiringuito', Josep preguntó al futbolista del United por la importancia de la figura de Mathias en su vida. "Le hago mucho caso a Mathias. Él es muy directo, te dice las cosas a la cara. Me hace crecer. Cuando hago una cosa mal me lo dice y cuando hago algo bien también. Es mi hermano y siempre estamos juntos", contesta el internacional galo.

Para finalizar Pedrerol preguntó al francés si tenía una espinita clavada por no fichar por el Real Madrid. Una cuestión que Pogba se encargó de desviar despidiéndose y provocando la risa de los tertulianos. "Esperaba esa pregunta. Ya llegué, muchas gracias por todo. Ya me tengo que ir, que me están esperando. Muchas gracias por todo", dijo Pogba.