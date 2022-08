Este jueves la UEFA dio los premios a mejor jugador, jugadora, entrenador y entrenadora del año en una gala donde también se sortearon los grupos de la Champions League. El fútbol español vio cómo Carlo Ancelotti, Karim Benzema y Alexia Putellas se llevaban sus respectivos premios, en honor al gran año que han tenido ambos en sus clubes. Pero aún queda el plato gordo: el Balón de Oro que reparte la revista France Football, que es el premio más conocido y mediático de la historia del fútbol.

En cuanto a qué candidatos podrían hacerse con el premio, todo parece indicar que Benzema se hará con su primer Balón de Oro, premiando así su brillante temporada en la que ha ganado la Liga y la Champions, además de la Supercopa de Europa. Además, marcó 44 goles en 46 partidos y fue el máximo goleador de la pasada edición de la Champions con 15 tantos.

"Ahora con 34 soy mejor, juego mejor. Es verdad que a nivel personal esta fue la mejor temporada de mi carrera, pero hay algo que no ha cambiado: yo entro al campo pensando en lo que tengo que hacer para ganar el partido, pienso en el equipo, no en mí", comentaba el delantero tras la gala de la UEFA.

Y no solo sueña con ganar el Balón de Oro, sino también la Copa del Mundo: "Yo no juego pensando solo en los títulos o en los goles, juego porque amo el fútbol, aunque tengo sueños, claro, como ganar el Mundial o un Balón de Oro".

Su rol desde que Cristiano se fue del Madrid

Recuerda la etapa en la que estaba junto a Cristiano Ronaldo: "Él me ayudó mucho, tenía otro papel y cuando se fue supe que podía dar un paso adelante en marcar goles, pero siguiendo jugando al fútbol". Y es que hace menos de un mes el francés se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, superando a Raúl y teniendo solo por delante al astro portugués.

"Lo que ha cambiado desde entonces es mi cifra de goles, pero yo sigo jugando como creo que hay que jugar este juego. Las cifras significan que no estoy lejos de las leyendas del Real Madrid, y eso me da confianza, aunque sé que llegar a los goles de Cristiano es imposible. Por eso me focalizo en lo que puedo hacer en el campo para ayudar al equipo a ganar. Las cifras no son lo más importante", explica.

Otros candidatos que pueden ganar el premio juegan en el Real Madrid, como son Thibaut Courtois y Vinicius Junior. El belga fue el héroe del Madrid en la conquista de la 'Decimocuarta' y el brasileño ha conseguido por fin cuajar una temporada brillante, cuya guinda fue marcar el único gol en la final de la Champions. Otros candidatos podrían ser Kevin de Bruyne, Sadio Mané o Kylian Mbappé.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2022?

France Football entregará el Balón de Oro en el Théàtre du Chatêlet de París, Francia, el próximo 17 de octubre.