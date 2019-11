Las elecciones generales del 10N en España, en la que los llamados a las urnas votarán a uno de los partidos que en ellas se presenten tras la imposibilidad de acuerdo después de las últimas el 28 de abril, ha sacado el lado más político de los futbolistas. Pepe Reina es uno de esos jugadores que ha dado un paso adelante, pero no es el único que se 'moja'.

El portero afirmó en redes sociales que tenía claro a quién votar después del debate a cinco, en el que participaron Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (VOX). Tras eso, Gabriel Rufián respondió y Reina replicó de nuevo.

Roberto Soldado es otro de los futbolistas activos en redes sociales. El delantero, ahora del Granada, no ha ocultado su pasión por la política y parece ser que se identifica más con la derecha española. Entre sus RT y 'likes', varios chistes con Pedro Sánchez de protagonista y también mensajes de VOX o de miembros del partido.

Además, es monárquico. El punta ha mostrado su pasión en varias ocasiones por la familia real y también ha salido en defensa de la unidad de España.

Dani Carvajal, por su parte, tuvo un encontronazo en redes sociales con Eva Hache por la manifestación de la Plaza de Colón, en la que participaron PP, Ciudadanos y VOX. "No es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted. Tenemos un país libre, con mucha diversidad y cada uno de nosotros buscamos lo que creemos que es mejor para todos. ¡Viva España!", dijo el lateral del Real Madrid.

Salva Ballesta, por su parte, también se ha mojado y mucho en política. El que fuera delantero de Atlético y Racing ha hecho siempre una gran defensa de la unidad de España, y eso le costó su puesto como segundo entrenador en el Celta de Vigo. La afición no le quería, y al final Abel Resino se quedó sin ayudante. Zozulya tampoco jugó con el Rayo Vallecano por motivos políticos. La afición dijo 'no' a su llegada por su ideología de derechas.

La izquierda también tiene representación en el territorio fútbol. Por ejemplo, con Mikel San José. El central del Athletic dedicó un mensaje en Twitter para Cayetana Álvarez de Toledo, a quien acusó de "machismo" tras uno de los debates en los que participó la portavoz del PP en el Congreso.

Lejos de España, Diego Maradona siempre ha sido un defensor de las ideas castristas, siendo un apasionado de Cuba y también de Venezuela. El Pelusa ha participado de hecho en algún acto con Nicolás Maduro.

No obstante, en España el tema candente es Cataluña. Xavi Hernández y Pep Guardiola se han mostrado a favor del derecho a decidir, y además Gerard Piqué es una de las voces más 'autorizadas' en este entido. El central no tardó en mostrar su acuerdo con el comunicado del Barça tras la sentencia a los políticos presos.

