Uno de los partidos del fin de semana en la Premier League, el Chelsea - Manchester United, acabó con un pobre empate a cero. Sin embargo, Thomas Tuchel, entrenador del equipo 'blue', se marchó satisfecho con lo que había visto en el terreno de juego.

Tras mencionar que había visto "alta calidad" durante todo el partido, recibió numerosas críticas en la prensa británica. La más comentada ha sido la de Paul Scholes, leyenda del Manchester United.

"¿Qué veía en el iPad? Creo que Tuchel estaba viendo un partido diferente en su iPad cuando dijo que era un partido lleno de alta calidad", estalló Scholes, que no suele morderse la lengua en sus análisis.

Y continuó: "No vi ni un ápice de calidad durante todo el juego. La cantidad de veces que los jugadores se colocaron en buenas posiciones pero fallaron con pases fáciles. Scott McTominay, Bruno Fernandes... Había calidad en el campo, no me malinterpretes, pero ¿alguno de ellos lo demostró? No creo que lo hayan hecho".

El Chelsea ha ascendido en la tabla de la Premier League tras la llegada de Tuchel, procedente directamente del Paris Saint-Germain, donde fue cesado. El equipo de Stamford Bridge ha mejorado sus prestaciones y eso no solo se ha visto en la competición doméstica.

En la Champions League sueñan con llegar lejos. Su victoria ante el Atlético de Madrid en el primer duelo de los octavos de final le ha dado alas al equipo, que jugará la vuelta con la ventaja de un gol. Aquella chilena de Olivier Giroud alimentó a un Chelsea que a pesar de todo sigue recibiendo críticas. Sobre todo su entrenador.