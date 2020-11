Dani Alves no se muerde la lengua. Nunca lo ha hecho y no cambiará ahora, a sus 37 años y campeón de todo a nivel del clubes. Sus críticas a directiva del FC Barcelona (ya exdirectiva) presidida por Josep María Bartomeu han sido reiteradas.

Y este jueves ha vuelto a 'disparar'. En esta ocasión en una entrevista en 'RAC1', donde ha dejado varios titulares muy duros: "La gestión se ha ido, entre comillas, prostituyendo. Quizá el presidente ha estado mal aconsejado. Para mí ahora el Barcelona no tiene ninguna filosofía".

Esa filosofía, esa identidad, se ha ido perdiendo con los años, según Alves. "Antes el Barcelona tenía una identidad, ahora es un club de compra-venta. Así tendrás muchos futbolistas valiosos, pero que no defenderán tu filosofía", afirma el lateral derecho, ahora en el Sao Paulo.

El brasileño se marchó en el verano de 2016, a pesar de su intención inicial: "Me hubiera quedado toda la vida aquí, pero me parece una falta de respeto que me quisieran echar por la puerta de atrás".

"Si me hubieran tratado como deberían, seguiría en el Barcelona. Rechacé mucho dinero del Real Madrid, que guste o no es un gran club, para ir al Camp Nou y no quería que me echaran, lo que quería era irme cuando yo quería", afirma sobre su dolorosa salida. Un futbolista que vivió la mejor época del club, con Pep Guardiola al frente del banquillo.

La situación de Messi

Alves, claro, también fue preguntado por el momento de Leo Messi, meses después del famosos burofax: "Le mandé un mensaje para que no se fuera del Barça. Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Él me dijo: 'No te vayas. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?'. Yo le repliqué esa misma frase. No me contestó, pero sé que le llegó".

"Es imposible no echar de menos la conexión que teníamos. Tenía una conexión brutal con Messi. Ahora parece que está solitario. El Barça ha perdido un poco la identidad", sentencia.