Momento muy, muy emotivo el que se vivió este jueves en 'El Chiringuito' con el regreso de Cristóbal Soria al programa.

El colaborador sevillano, tal y como él mismo explicó, ha pasado días muy duros en los que necesitaba "reflexionar".

"Estoy mal. Llevo unas semanas duras. Estoy bastante afectado. Llevo unos días en los que se lo plantea uno absolutamente todo. Hay muchas veces en la vida en las que pararte no es sólo bueno, también es necesario. Esto me ha hecho sentir un poco mejor. Necesitaba reflexionar. He pasado unos días complicados, en los que sólo el cariño de la familia y los amigos me ha servido para coger un poco de fuerza", señaló.

😰 "𝐄𝐒𝐓𝐎𝐘 𝐌𝐀𝐋" 😓"Se han dicho muchas 𝘽𝘼𝙍𝘽𝘼𝙍𝙄𝘿𝘼𝘿𝙀𝙎 sobre mí durante estos días"😓 👉@cristobalsoria, más sincero que nunca en #ChiringuitoSoria. pic.twitter.com/On9yRiZySZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2022

Soria afirma que no se ha ido, sino que necesitaba tomarse un tiempo para volver con más fuerzas: "Se han dicho muchas cosas Pedrerol. Y evidentemente me han afectado. Me han hecho daño... ¡Se han dicho tantas barbaridades! Que si yo me he ido, que si tú me has echado, que si Florentino me ha echado, que si yo estaba grabando, que si esto era una bomba de humo... La única realidad es que yo he levantado la mano y he dicho tiempo, necesito pararme".

Eso sí, después de todo, se queda con el afecto de los suyos: "También he recibido muchos mensajes de cariño, y eso también ha influido para tomar mi decisión. Y lo que me llevo hoy a la cama es el cariño que he recibido hoy del primero al último de las personas de 'El Chiringuito' cuando he llegado al plató".

🥰 "𝙈𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙚𝙡 𝘾𝘼𝙍𝙄𝙉̃𝙊 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙞𝙗𝙞𝙙𝙤 𝙙𝙚 @elchiringuitotv"🥰 👉 @cristobalsoria, emocionado como nunca en #ChiringuitoSoria... pic.twitter.com/IPVMGRQDbS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2022

Por último, y tras un silencio que ya es historia del programa, Cristóbal Soria anunció su continuidad: "Me he planteado si merece la pena seguir. Ese ha sido mi día y noche estas últimas semanas. Creo Pedrerol, que si tú me lo permites... yo quiero seguir en 'El Chiringuito'".