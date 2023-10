Jude Bellingham no para. No se cansa. No cesa. Sí, el inglés ya no es que vaya a resultar barato, es que ya está resultando barato. El futbolista, por el que el Real Madrid pagó unos cien millones de euros al Borussia Dortmund, ha firmado un nuevo doblete en LaLiga y ha superado el registro anotador de nada más y nada menos Cristiano Ronaldo.

Son ocho goles en ocho partidos. A gol por partido, básicamente. A igualar, en su aterrizaje en la capital de España, su mejor marca anotadora. Porque ya solo puede mejorar. Ya solo puede ir para arriba. Porque el pasado curso, en 31 partidos de la Bundesliga, anotó las mismas dianas que con el Real Madrid cuando restan aún 30 fechas para el final del torneo.

Sus números son tan escandalosos que ha llegado ya a los registros de Christian Vieri y de Robert Lewandowkis. El italiano y el polaco, en el Atlético y en el Barça, fueron los últimos en sumar ocho goles en las ocho primeras jornadas de LaLiga. Fue en 1997 en el caso del rojiblanco y en 2022 en el del futbolista del Barça.

Desde segunda línea, Jude

Todo gracias a un nuevo doblete. Esta vez, ante Osasuna. El primero de sus dos goles sirvió, además, para abrir la lata en el Bernabéu. Fue un golazo. Fue, como acostumbra, llegando desde segunda línea y encarando tanto a defensa como a portero.

Los centrales no taparon al inglés, que enchufó a las mallas para poner a Ancelotti en ventaja y para sumar su séptimo tanto en la competición.

El octavo, en el segundo acto. Cogió el cuero lejos del área, encaró y se asoció con Valverde. El uruguayo le dejó completamente solo delante del arquero. Se puso nervioso ahí el inglés...

Controló con toda la calma del mundo en el área grande y definió por debajo de las piernas de Sergio Herrera.

Vinicius y Joselu completaron la goleada

Ahí acabó su actividad goleadora. Los otros dos tantos que completaron el 4-0, de Vinicius y de Joselu. Buena fiesta la que se pegó el Real Madrid ante Osasuna, con el único 'pero' del penalti marrado por el exdelantero del Espanyol en un lanzamiento bastante mejorable.

Tres puntos más para un equipo que solo ha cedido ante el Atlético en el Metropolitano y que seguirá como líder al final de esta jornada.